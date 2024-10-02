По всему Татарстану прозвучали учебные сирены

Только что по всей Республике Татарстан прошла комплексная проверка готовности системы оповещения населения.

В период с 10:40 до 10:43 были запущены технические средства оповещения: электромеханические сирены С-40, подающие звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», и речевые сиренные установки РСУ-300 и РСУ-600, которые помимо звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» способны информировать и оповещать население голосовыми сообщениями.

Кроме того, был задействован перехват теле- и радиовещания, где жители республики увидели специальную заставку «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ!» и услышали сообщение о проверке системы оповещения.

Также информацию можно было получить через официальное мобильное приложение МЧС России.

Жителям республики, услышавшим звук сирены, было рекомендовано сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.

Каких-либо действий по проверочному сигналу предпринимать не требовалось.