По всему Татарстану прозвучали учебные сирены

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Республика
2 октября 2024  10:57
Автор:
Эндже Гарафиева

Только что по всей Республике Татарстан прошла комплексная проверка готовности системы оповещения населения.

В период с 10:40 до 10:43 были запущены технические средства оповещения: электромеханические сирены С-40, подающие звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», и речевые сиренные установки РСУ-300 и РСУ-600, которые помимо звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» способны информировать и оповещать население голосовыми сообщениями.

Кроме того, был задействован перехват теле- и радиовещания, где жители республики увидели специальную заставку «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ!» и услышали сообщение о проверке системы оповещения.

Также информацию можно было получить через официальное мобильное приложение МЧС России.

Жителям республики, услышавшим звук сирены, было рекомендовано сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.

Каких-либо действий по проверочному сигналу предпринимать не требовалось.

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