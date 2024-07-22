Победитель конкурса чтецов Корана среди стран БРИКС+ получит 7 тысяч долларов

Казань примет участников Премии Священного Корана стран БРИКС+, которая состоится с 24 по 26 июля. Организаторы обещают яркое и значимое мероприятие, способное заинтересовать широкую аудиторию, включая как мусульман, так и людей с светскими взглядами.

Основное мероприятие – это конкурс среди чтецов священного Корана из стран БРИКС+. Он начнется 24 июля в 11:00 «Корстоне». Соревнование будет проходить в номинации «Тилява», предполагающей красивое и искусное чтение Корана.

Жюри конкурса будет представлено пяти государствами: Россией, ОАЭ, Египтом, Бангладеш и Ираном. Российскую сторону в судейском составе представит кадый Казани Булат Мубараков. Председателем жюри станет глава Академии Священного Корана в Шардже Халифа Месбех ат-Тунайджи.

Россию на конкурсе будет представлять хафиз и имам Соборной мечети Саратова Ясир Додарбеков, ставший победителем Всероссийского конкурса чтецов в Москве. Несмотря на молодой возраст (23 года), он знает текст священной книги наизусть уже с 11 лет. В отборочном этапе участвовали и татарские богословы.

Победитель конкурса получит не только специальную статуэтку, но и денежную премию в размере $7000. Занявшие второе и третье место будут награждены соответственно $5000 и $3000.