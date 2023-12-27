Победитель шоу «Вызов» из Татарстана сообщил о планах на будущее

23 декабря зрители увидели финал шоу «Вызов» ─ две пары претендентов сразились за главный приз в 10 миллионов рублей и за статус самых сильных игроков второго сезона проекта. В течение 10 недель 11 звёзд шоу-бизнеса и 11 молодых звёзд из мира науки боролись в командах за главный приз, проходили сложнейшие испытания в Дагестане ради победы. В финал вырвались четверо - пара блогера Саши Стоуна и медиааналитика Алисы Чубиной, а также дуэт биохимика Дани Калиникина из Татарстана и актрисы Аси Резник. Победителями стали молодой ученый из Альметьевска Данила Калиникин и актриса Ася Резник, обойдя соперников со счетом 5:2. Мы поговорили с Данилой и узнали, какого было стать победителем, с кем удалось подружиться и какие у победителя планы на будущее.

Поздравляем вас с победой! что вы почувствовали в момент, когда вашу пару с Асей Резник объявили победителями второго сезона «Вызова»?

Первое и последнее, наверное, что я ощутил ─ это грусть. Теплая грусть оттого, что это все закончилось, что я не знаю, увижусь ли еще с этими ребятами, будем ли мы ещё вместе участвовать в каких-то проектах. Конечно же, также ощутил радость оттого, что Ася счастливая, что нам вместе удалось дойти до конца.

Вы говорили, что вложите выигрыш в социально значимый проект по разработке системы мониторинга уровня глюкозы для людей больных диабетом. Сдержали обещание? Как сейчас развивается проект?

Да, действительно это были мои слова. Сейчас проект находится на стадии препрототипа прототипа, но, как показало финансовое моделирование, нам необходимы колоссальные инвестиции. Это больше 200 млн руб., что он на текущий момент является неподъемной суммой. Мы думаем, как привлечь инвестиции, и что нам для этого нужно сделать. Проект находится на стагнирующей стадии: мы создали препрототип и думаем, как его развивать дальше на те ресурсы, которые имеются.

Осенью в Казань состоялся предпоказ, и вы на нём были специальным гостем. Какие были эмоции, когда вас спрашивали о победителях, а вы не выдавали секретов?

На самом деле, когда некоторые задавали каверзные вопросы, я боялся, что случайно проговорюсь. Язык тогда действительно чесался, хотелось сказать: «Блин, ребят, вы не знаете, кого вы пригласили! Я победитель! Спросите меня что-нибудь эдакое!», но пришлось все-таки держать язык за зубами - я не знаю, я - не я, корова не моя (смеется).

С кем удалось подружиться на проекте? Легко было найти общий язык с командой звезд? Общаетесь ли с кем-то из шоу сейчас?

Мы в очень хороших отношениях с Асей, с Кариной Мурашкиной и с Юлей Коваль. Очень сдружились за этот проект и после него встречались несколько раз, в частности, с Кариной и Асей. С ними мы болтали, к Карине приходили в гости, сидели и смотрели одну из серий «Вызова». Из ребят умников - очень тёплое общение поддерживаю с Настей Горбуновой, недавно общался с Полиной Зибаревой. Именно дружеские отношения сложились с девчонками-звёздами, не знаю, как это получилось (смеется). Найти общий язык было несложно, но первое время я боялся, что все это ─ игра, и что девчонкам сказали, как делать и они притворяются. В процессе я понял, что они открытые, честные, классные и мне с ними очень было приятно и легко.

Как справлялись с конфликтами, которые возникали в шоу между участниками коалициями?

Предпочитаю всё-таки «участники», не люблю слово «коалиции». Справлялся очень просто. Действительно, там было несколько лагерей: с одной стороны, были девчонки, с которыми у меня были хорошие отношения, а с другой, например ─ Саша и Коля, они действительно договаривались о том, чтобы «вкидывать» свой голос за того или иного участника. Хоть я и считаю себя человеком стрессоустойчивым, но, так или иначе, на меня это повлияло и отразилось по большей части на голосовании. Неопределенность и незнание того, выберут тебя или нет, подкашивает. В целом я нашел себе поддержку в лице Юли, Аси, Карины, мы каждый вечер собирались и разговаривали по душам, обсуждали интересные моменты по «Вызову» или вне рамок шоу.

Вас сподвигла на участие в шоу ваша подруга и участница первого сезона шоу «Вызов», Влада Храменкова. Будете ли вы кому-то из своих приятелей советовать участие в следующем сезоне? Уже есть кто-то на примете?

Да, мне о кастинге на второй сезон сообщила Влада, мы с ней работали и продолжаем работать вместе. Она сообщила о начале кастинга, я скинул свое резюме, и она отправила кастинг редактору, далее со мной связались — вот так и начался мой «Вызов»! Конечно, я буду советовать своим друзьям и знакомым участвовать в подобных проектах. Более того, я сам хочу поучаствовать в третьем сезоне, поэтому ребятам еще придется посоревноваться (смеется)! На примете пока никого нет, я знаю мало людей настолько активных, позитивных, готовых на подвиги, совершения, но уверен, что за следующий год, они найдутся!

Весь сезон вы шли достаточно ровно, а в полуфинале и финале показали потрясающие результаты, выигрывав все испытания. Повторим вопрос Дмитрия Губерниева и спросим, в чем же секрет?

Секрет в понимании и доверии. В других командах мужчины зачастую выполняли большую часть работ, нежели девушки. Особенно это было видно в парах, где девочка – умник, а мальчик ─ звезда. Не знаю с чем это связано. Мы с Асей доверились друг другу, делали все поровну и почувствовали синергию, как будто часть меня говорила в Асе, а часть ее во мне, что нужно делать. Мы находили идеальные, выходы из ситуаций. Это произошло именно в полуфинале и финале, именно в этих испытаниях была необходима максимально командная работа ─ то, как вы и ваш напарник чувствуете себя, как вы уверенно смотрите друг на друга и двигаетесь. До полуфинала и один участник из пары мог «вытаскивать» команду.

Какие у вас планы на будущее? Полностью погрузитесь в свои проекты или появилось желание принимать более активное участие в медиапространстве?

Здесь у меня двоякое мнение: наряду с развитием своих проектов очень хочу поучаствовать ещё в медиапроектах. Скорее всего, буду соглашаться на любую возможную авантюру, потому что это запало мне в сердце, я до сих пор ищу какие-либо возможности для участия. Не ради медийности, а ради ощущения неопределённости, игры. Во взрослой жизни, к сожалению, с этим редко когда удается встретиться, а подобные проекты дают такую возможность. Поэтому, если еще будут какие-то предложения и идеи ─ я с удовольствием их приму и поучаствую авантюре!

Дмитрий Алексеев



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Фотография предоставлена телеканалом ТНТ