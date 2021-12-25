Победителем Таркаевской премии стал челнинский предприниматель Андрей Балта. Церемония награждения проходила в Торгово-промышленной палате РТ.

Сам Балта изначально не хотел участвовать в конкурсе.

«Впервые узнал о премии Таркаева в прошлом году, когда номинировался депутат Госсовета республики Олег Владимирович Коробченко — мы все дружно за него голосовали, и он победил!», — передают слова бизнесмена «Челнинские известия».

По словам предпринимателя, премию в 100 тыс. рублей ему хочется потратить на что-то полезное для общества.

Таркаевской премии удостаиваются предприниматели, жертвующие средства на благотворительность. Победитель определяется онлайн-голосованием.