Победители чемпионата мира по хип-хопу вернулись в Татарстан из Франции

Победители чемпионата мира по хип-хопу Hip Hop Unite 2021 во Франции вернулись домой в Татарстан. Команды взяли две золотые и одну бронзовую медаль в дисциплинах «хип-хоп, малая группа» и «дуэты». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта республики.

Главный тренер команды Shadows, а также абсолютная чемпионка Татарстана и мастер спорта России Дарья Шарова рассказала о поддержке со стороны родителей и федерации.

«Мы очень ждали встречи дома, потому что у нас очень крутая команда родителей, команда федерации, команда нашей школы и поэтому я всегда знаю, что они ждут от нас побед, результатов и всегда готовы нас поддержать», – поделилась Дарья.

Ученики танцевальной школы скоро выступят в «УНИКСЕ», где чемпионы мира покажут свои номера, за которые они взяли медали, анонсировала тренер.

Ранее сообщалось, что команда Shadows победила в дисциплине «Малая группа», с большим отрывом обыграв команды Португалии и Нидерландов, а дуэты «Карамель» и «Дабл Хэй» заняли первое и третье место, уступив второе Португалии.