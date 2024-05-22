Победители ежегодного конкурса родословных «Эхо веков» в Татарстане получили по 100 тысяч рублей

Финал VI республиканского фестиваля «Эхо веков в истории семьи - Тарихта без эзлебез» состоялся в Татарском академическом театре имени Галиаскара Камала в Казани.

Шесть семейных династий из различных регионов Татарстана продемонстрировали свои генеалогические древа и семейные реликвии.

Семьи выступили на сцене с концертными номерами и представили свои родословные.

Фестиваль прошел в Год семьи, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным, что придает ему особое значение.

За время проведения конкурса в нем приняли участие более 10 тысяч человек, представляющих свыше тысячи семей из муниципальных районов и городов республики.

В этом году фестиваль собрал 157 семей, что составляет более 3,5 тысяч участников.

Фестиваль состоял из трех этапов: муниципального, зонального и республиканского.

В финале выступили победители предыдущих этапов, подготовившие красочные визитные карточки своих команд.

По результатам конкурса первое место заняла семья Гаязовых, второе – семья Кашаповых, третье – семья Тимариных. Победители специальных номинаций были награждены по 100 тысяч рублей.

В 2024 году организаторы ввели новые номинации, такие как «Трудовая династия», «Поддержка семейных традиций» и «Семья мира».