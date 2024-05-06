Победительницей конкурса «Краса Татарстана-2024» стала жительница Казани

В минувшую субботу прошел финал XIV конкурса «Краса Татарстана», в котором приняли участие красавицы со всех концов республики.

Подробнее об этом корреспонденту «КВ» рассказала организатор конкурса, региональный представитель Всероссийского конкурса «Краса России», директор модельного агентства «Персона» Елена Нургазизова.

В отборочном туре конкурса приняли участие более 80 девушек, однако в финал вышли только 20 конкурсанток. Финал конкурса стал красочным шоу. Девушки проявили себя не только во время дефиле, но и творческих конкурсов.

«На конкурсе девушки проявили свои таланты и заявили о себе. Ведь красота заключается не только во внешности, но и во внутреннем мире человека. Что касается внешней красоты, то в ее основе лежит здоровье: занятия спортом и правильное питание», - заметила организатор «Красы Татарстана».

Обладательницей главного приза стала жительница Казани Элиана Миннигулова. Традиционно она представит нашу республику на Всероссийском конкурсе «Краса России-2024».

Остальные титулы распределились следующим образом:

«I Краса Татарстана 2024» - Арина Корнилова;

«II Краса Татарстана 2024» - София Вялкина;

«Краса очарования Татарстана 2024» - Карина Попова;

«Краса фотомодель Татарстана 2024» - Азалия Арсланова;

«Краса зрительских симпатий Татарстана 2024» - Светлана Анисимова.