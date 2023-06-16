 Победительницей конкурса «Сабантуй гузэле» в Челнах стала Гулина Бакирова
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Победительницей конкурса «Сабантуй гузэле» в Челнах стала Гулина Бакирова

Всего в финале участвовали 11 девушек.

Республика
16 июня 2023  10:35
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах на сцене дворца культуры «Энергетик» прошел финал конкурса «Сабантуй гузэле». Об этом сообщает пресс-служба мэрии автограда.

Всего в финале участвовали 11 девушек в возрасте от 16 до 25 лет, которые отлично владеют татарским языком. Среди них были Гульнур Акирова, Алия Сафеева, Аделина Салихова, Раиля Шайхутдинова, Гулина Бакирова, Сабирова Райна, Айсылу Ишалина, Айгуль Габдрахманова, Лилия Гатина, Регина Дерябина и Лия Давлетшина. 

Победительницей стала Гулина Бакирова. Ее поздравил руководитель исполкома Фарид Салахов и вручил ей подарки.

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