Победительницей Кубка Раиса РТ по бильярду стала жительница Казани

В Казани прошел Международный турнир по бильярдному спорту «Кубок Раиса РТ».

Соревнования прошли по дисциплине «Свободная пирамида с продолжением» в ранге Кубка мира. В общей сложности в турнире приняли участие около 48 спортсменов. Помимо российских спортсменов, в состязании участвуют представители Беларуси, Казахстана и Киргизии.

По итогам состязаний среди мужчин победил Артем Балов, представлявший Сургут. В финале он сумел обыграть Леонида Швыряева.

Сильнейшей бильярдисткой среди женщин оказалась жительница Казани Диана Миронова, вырвавшая победу у Екатерины Брытченко.