Победят ли книги интернет в борьбе за детские умы?

Впрочем, современные реалии вносят свои коррективы в нашу жизнь. Сейчас гораздо привычнее увидеть ребенка с гаджетом в руках, нежели с книгой. Все чаще звучат тревожные заявления о клиповом мышлении современной молодежи, которой все труднее становится воспринимать длинные тексты. А нейросети, кажется, отнимут у детей последний шанс научиться мыслить творчески.

Все эти процессы выглядят необратимыми и ставят перед обществом ряд вызовов. Подробнее об этом - в материале «КВ».

Битва за время и умы

Приходится признать, что чтение вновь постепенно становится элитарным развлечением. Ритм жизни ускорился, горожане имеют доступ к огромному количеству дешевого досуга. Телевидение и смартфон с относительно недорогим доступом в интернет открывают возможность почти бесконечного просмотра фильмов, сериалов, телепрограмм, прослушивания подкастов и много чего еще. При этом большая часть видео не требует от потребителя серьезного порога вхождения. Оно и понятно - уставшего человека после работы нужно быстро увлечь и ненавязчиво развлечь.

Еще 10 лет назад стали говорить о клиповом мышлении молодежи. Тогда речь шла о видеороликах длиной 10 - 15 минут. Могли бы мы тогда подумать, что спустя десятилетие мало кто станет потреблять контент продолжительностью более минуты?! А нынешних детей не оторвать именно от таких роликов.

Вместе с тем книга перестала быть монопольным источником информации. Теперь не нужно лезть в бумажную энциклопедию или идти в библиотеку для того, чтобы получить необходимые знания. А в интернете совсем не обязательно читать на выбранную тему статью, вместо этого можно посмотреть обучающее видео.

Так, может, не нужно противиться прогрессу и лучше пустить все на самотек? Пожалуй, нет. Для ребенка крайне важно освоить навыки осмысленного чтения. И особенно полезны в этом процессе именно бумажные книги. Давайте вместе разбираться почему.

Книги научат любви и дружбе

С развитием ребенка его психика и мышление меняются колоссально. Например, малышу крайне трудно объяснять абстрактные понятия. «Вот это стул - На нем сидят. Вот это стол - За ним едят», - такое объяснение Самуила Маршака редко вызывает сложности у детей: все предметно и доходчиво.

А какие слова подобрать, чтобы рассказать ребенку о любви, честности, дружбе, справедливости? Здесь сложно обойтись без аналогий и примеров. И книги справляются с этим лучше всего. Детские произведения заставляют ребенка проявлять фантазию, представлять происходящее, не просто визуализируя сюжет, а выстраивая сложный ряд ассоциаций. И в то же время текст сопровождается яркими иллюстрациями, которые не дают детям запутаться и помогают удержать внимание. Видеоролики никогда не справятся с этой ролью, вместо крыльев фантазии малыши получают костыль для мышления. Так и получается великовозрастный неуч, который говорит о любви в стиле: «Ну, это когда...»

Не менее важно развитие концентрации внимания. От природы дети обладают потрясающими способностями к распределению внимания, то есть могут быстро переключать его между разными объектами. А вот концентрировать внимание они учатся постепенно, для этого необходимо проявлять волевые качества. Просмотр коротких видео дается ребенку легко именно по этой причине, но по той же причине этот процесс совсем не развивает ребенка.

Мнение ученых

Часто приходится слышать, что чтение с экрана и бумаги не имеет принципиальной разницы. А что на этот счет говорят ученые? За последние 15 лет в разных университетах и НИИ мира был проведен ряд исследований, которые обобщили результаты более сотни экспериментов.

Короткий ответ - чтение с бумаги эффективнее, чем с экрана. Такой результат показало большинство экспериментов, его участники в ходе тестов показывали лучшее понимание прочтенных текстов. Исследования показали, что чтение с бумаги способствует более глубокому вовлечению в текст, а вот участники экспериментов, читающие с гаджетов, быстрее уставали от чтения.

Опрос, проведенный Государственным институтом русского языка им. А.С.Пушкина в 2020 году среди учащихся 5 - 11-х классов, подтвердил точку зрения ученых. Выяснилось, что подростки склонны читать быстро, но не слишком глубоко погружаются в текст. Школьники быстрее уставали, читая электронный текст, при этом хуже запоминали информацию, содержащуюся в нем. Аналогичные результаты показало германское исследование 2017 года, в котором участвовали школьники 1 - 6-х классов.

Важно отметить, что в разных исследованиях участникам экспериментов предлагали разные форматы текста. С испытаниями лучше справлялись в тех случаях, когда электронный текст компоновался по принципу книжной страницы. При этом информация хуже воспринималась, если текст на экране проматывался вниз, а не перелистывался, как книжная страница.

Справедливости ради стоит отметить, что дети младшего возраста зачастую хорошо понимают интерактивный материал, добавленный в электронный текст. А вот наличие гиперссылок обычно только увеличивает нагрузку при чтении и мешает пониманию материала.

Все эти эффекты не остались незамеченными студентами. Международное исследование форматов академического чтения, проведенное с 2014 по 2017 год среди учащихся вузов 33 стран, показало, что 71% респондентов предпочитают учиться по печатным учебникам.

Решает рынок

Особое внимание стоит уделить существующей детской и юношеской литературе. Как бы старшему поколению не хотелось из года в год воспитывать детей по тем же книгам, что 50 лет назад, жизнь безвозвратно изменилась.

Проблемы, которые поднимаются в некоторых детских книгах былых лет, мало понятны современным ребятам.

Впрочем, это не помешало другим произведениям стать классикой на все времена.

За прошедшие годы появилось много новых достойных книг для детей и подростков. Их авторы не всегда на слуху, но они пишут искренние и пронзительные истории, которые попадают в нерв современного поколения.

К сожалению, среди писателей, чью аудиторию составляют подростки, найдется и немало паразитов, которые не разделяют противоречивых чувств этого сложного возраста, а заигрывают с читателем и манипулируют его сознанием. Вместо того чтобы помочь осознать и пережить многочисленные подростковые проблемы, такие авторы только втираются в доверие к своей аудитории и паразитируют на чувстве непонятости и инаковости. Впрочем, исследования читательских интересов подростков показывают, что обмануть ребят становится все сложнее, их чаще интересуют произведения, говорящие с ними о смысле жизни.

И конечно, не могут не огорчать цены на детские книги. Если издания для взрослых можно купить в недорогих переплетах, то книжка для ребенка подразумевает качественную печать с хорошими иллюстрациями. Понятно, что в условиях рынка такой товар не может стоить дешево. Но очень бы хотелось, чтобы государство нашло возможность повлиять на ситуацию субсидиями или иными рычагами.

Что делать

Пожалуй, родителям стоит начать с себя и вспомнить, когда они сами в последний раз открывали книгу. Порой лучше отложить смартфон, отвлечься от телевизора и не торопясь прочитать десяток-другой страниц. И конечно, нельзя забывать о совместном с детьми чтении вслух. Пусть вы не великий чтец и актер, ребенок запомнит это как яркий момент, даже если большую часть времени его больше интересуют гаджеты.

Впрочем, не менее важно и участие всего общества и государства. Книга должна сопровождать ребенка с первых лет жизни, быть под рукой и дома, и в детском саду, и в школе. К сожалению, обеспечение литературой учебных заведений в стране оставляет желать лучшего.

Чтение должно быть модным, а значит, необходимо проведение разнообразных фестивалей и других тематических событий. Так, Татарстан победил в этом году во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион», в следующем году мы примем фестиваль-форум «Литературный флагман России». И пусть подобных событий будет больше.

При наличии интернета библиотека перестает быть простым книгохранилищем. Отличным примером современной детской библиотеки можно назвать соответствующий отдел Нацбиблиотеки РТ, который привлекает ребят разными активностями. Но далеко не каждая библиотека республики может похвастаться подобным, для этого им не хватает как материальной базы, так и обученного персонала. А значит, еще предстоит большая работа.

Прогресс - это прекрасно. Но развитие должно быть гармоничным, а новое не должно фанатично вычеркивать из жизни старое. Книги не заменили театр, кино, радио, телевидение. Не удалось это и у интернета. А значит, стоит обратить внимание на существующие проблемы и постараться, чтобы Россия стала самой читающей страной мира.