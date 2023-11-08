Почему бабушка на ярмарке рассвет встречает?

На площадке было многолюдно. Приходят сюда обычно постоянные покупатели за конкретным товаром, ведь из представленного ассортимента далеко не все можно купить в магазинах возле дома.

Так что же именно привлекает казанцев на сельхозярмарке, ведь многим приходится добираться до площадки на общественном транспорте?

- Ой, - всплеснула руками первая собеседница, - я сегодня здесь уже второй раз за день.

Я посмотрела на часы: почти 10 утра. Поймав мой недоумевающий взгляд, пенсионерка Ляля апа продолжила:

- Я ведь на ярмарке с продавцами рассвет встречаю! Помню с детства - в нашей семье была традиция ездить в Казань из родной деревни на ярмарку. Отец обязательно что-то мне покупал вкусное. Видимо, с тех времен я и жду ярмарку как праздник. Рынок тоже люблю, но там как в магазине - одно и то же, а здесь совсем другая атмосфера. Многие ведь продают то, что вырастили своими руками, душу вложили. Продавцов некоторых уже знаю, жду новой встречи с нетерпением. Приятно думать, что они с заботой для меня все выращивали. На рассвете, когда ветеринарная служба уходит и начинается торговля, можно выбрать самый лучший, самый сочный кусок мяса. Отнесу покупки домой, отдохну, чай попью, и можно снова идти. Вот сейчас не спеша обойду ряды. Ближе к закрытию можно поторговаться, глядишь, и скинут немного. Я своей пенсией голосую за качество. Боюсь этих всяких ГМО и консервантов. Сами, наверное, знаете, чем короче срок хранения, тем больше шансов купить качественный продукт. Специалисты что советуют? Не брать без необходимости те продукты, которые могут долго храниться, значит, они напичканы всякой «химией», - поделилась мыслями женщина.

Услышав наш разговор, продавец птичьих тушек выкрикнула: «Смотрите, какие гуси - красавцы! Вчера только общипали». И действительно, на прилавке один к одному, как на подбор, лежат голые тушки птиц. Ценников нет. На словах продавец сообщила, что стоят они 580 рублей за килограмм. Пройдя по торговым рядам, я видела и по 600 рублей за тот же вес, уток предлагали за 500.

Иду дальше. Голень и плечо индейки продаются по цене 250 руб. за кг, филе - 520, бедра - 560. Курочку домашнюю можно купить по 350 руб. за килограмм. Говядину на косточке предлагают за 460 - 480, печенку говяжью - за 320.

- Хорошо сегодня торгуется, - заявила продавец Марина. - С самого раннего утра идет народ. Покупатели у нас «свои», постоянные, так что не жалуемся.

Трудно пройти мимо ароматов мясных копченостей. Соблазняют сардельками по 480 руб. за кг, килограмм мамадышской деликатесной говядины можно купить за 850 руб., австрийскую колбасу - за 530, крестьянскую - за 720. Балыковая колбаса - 450 руб. за кг, чесночная - 390, конская - 550.

Тут же лежит сыр: «Тильзитер» по 450 руб., «Российский» по 420, монастырский по 550. Шпик соленый - бутербродный, можно купить по цене 100 руб. за баночку.

Рядом павильон с соленьями и маринадами. Помидоры, огурчики, разные виды салатов, спаржа, острый перец. Цены от 300 рублей за кг. Смотришь, аж слюнки текут…

Идем дальше. Красные, желтые, зеленые яблоки - продают их в основном по 90, 100, 120 руб. за кг. Картошка здесь стоит 18 руб., лук отдают по 20, морковь и свеклу по 25, тыквы разных размеров и сортов - от 30 руб. за кило, есть даже почищенные и нарезанные. За зеленью лучше приходить пораньше, перевязанные веревочками пучки укропа, кинзы, петрушки разбирают хорошо.

Молодой продавец протянул мне пластиковую ложечку, а на ней что-то белое и будто рассыпчатое. Масло. Растаяло в рту, и вспомнилось лето с запахами трав и цветов. Даже без хлебушка хорошо пошло. Интересуюсь ценой. Баночки по 300 граммов продает за 280 рублей, 900 - за 500.

Много на ярмарке рыбы: и гигантские судаки, и дешевая мелочь. Судака можно купить, отдав 320 рублей за кг, карпа предлагают по 330, крупный гибрид стоит 140, семга - 950, тунец - 295, лосось - 300. А вот аппетитные котлеты из щуки - килограмм 200 рублей, треска в кляре подороже - 450. Горбушу продают за 310, а рыбную мелочь отдают за 70.

Здесь и выпечку можно приобрести, пироги, печенье, пряники, самые разные виды халвы и «ту самую, из детства». Какая ярмарка без меда: липовый, к примеру, стоит 400 руб. за кг, в сотах упаковка по 200.

Но не хлебом единым, так сказать, ярмарка славится. Вот прилавок с кукморскими валенками. Впрочем, современную продукцию валенками назвать сложно. Скорее это сапоги и ботинки. Для женщин высокие сапожки, да еще на каблуках и с молнией. Для мужчин на любой вкус: на шнурках и без них, высокие и не очень. Стоит такая обувка в среднем 5 тысяч рублей.

Здесь же шерстяные носки для детей и взрослых по цене 200 - 300 руб. По соседству не менее бойко торгуют обычными носками. Отдают их по пять пар за 200 руб.

Попался на глаза и киоск с журнальчиками: сканворды, кроссворды, разные «тайны», гороскопы, все по 15 - 20 рублей. Есть свежие номера и архивные. Подошедший мужчина обрадовался такой находке. Набрал целую охапку, сказал, что в других местах раза в два дороже.

- Ну и что, что июньский журнальчик? - улыбнулся покупатель, тщательно рассовывая журналы по пакетам. - Будет чем вечерами зимой заняться.

Напомним, сельскохозяйственные ярмарки работают еженедельно по субботам с 6 часов утра до полудня, хотя что-то можно купить и позднее. В этом году для торговли в Казани определили 15 площадок. Вся продукция проверяется санитарным и ветеринарным контролями, заверяет пресс-служба мэрии города.

Ярмарки можно посетить по следующим адресам:

Авиастроительный район:

- ул. Ленинградская, 27;

- ул. Дементьева, 7;

- пересечение Гудованцева и Беломорской, 69.

Вахитовский район:

- пересечение К.Тинчурина и Татарстан, 53;

- ул. Чехова, 2.

Кировский район:

- ул. Краснококшайская, 150/2;

- ул. Революционная, 12;

- ул. Батыршина, 20.

Московский район:

- ул. Ш.Усманова, 1.

Ново-Савиновский район:

- пр. Ямашева, 71а;

- ул. Ак. Лаврентьева, 10.

Приволжский район:

- ул. Р.Зорге, 66, корп.1;

- ул. Ю.Фучика, 72.

Советский район:

- ул. Аграрная, 2;

- ул. Липатова, 7.

Для жителей ЖК «Салават Купере» сельхозярмарки проходят на парковке ТЦ «Радужный».

На весенних сельскохозяйственных ярмарках жители Татарстана приобрели 1029,4 тонны овощей, 106,2 тонны разливного молока и 360,6 тонны мяса.