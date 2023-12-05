Почему не стоит увлекаться арахисом

За арахисом прочно закрепилось название земляной орех. Но на самом деле это не орех, он принадлежит к семейству бобовых, так как произрастает в стручках. Поскольку арахис не всем одинаково полезен, специалисты Роспотребнадзора дают несколько рекомендаций по его употреблению.

Арахис богат витаминами, нутриентами, микро- и макроэлементами, а также антиоксидантами. Причем в жареных орехах (без сахарного сиропа и соли) антиоксидантов больше, чем в сырых. Благодаря такому составу арахис оказывает положительное влияние на здоровье многих органов и систем человека.

Он также содержит углеводы, которые медленно усваиваются, что делает арахис продуктом с низким гликемическим индексом, подходящим для диабетиков. Проблема с арахисом заключается в том, что он содержит большое количество калорий. Всего 50 граммов арахиса содержат более 300 калорий. Поэтому, если вы едите его много и часто, то это может стать предвестником увеличения веса.

Арахис содержит лектины и фитиновую кислоту. Эти соединения могут препятствовать нормальному усвоению некоторых питательных веществ, особенно минералов, таких как цинк, железо и кальций. Если употребление большого количества арахиса является привычкой, необходимо знать, что со временем это может даже вызвать дефицит некоторых минералов.

Роспотребнадзор напоминает, плоды арахиса относятся к питательным, калорийным и аллергичным продуктам, поэтому употреблять их необходимо в меру. Отказаться от арахиса или ограничить его употребление стоит людям, страдающим заболеваниями кишечника, ожирением, а также детям до 5 лет. И конечно, чтобы исключить сомнения, следует проконсультироваться с врачом.