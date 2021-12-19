«Лучше отдайте хозяйке, пусть разбирается»: к чему надо быть готовыми, если заводишь собаку

Когда мне говорили: «Не заводи собаку, она тебя разорит и разгромит твой дом», я отвечала: «Со мной такого не произойдет».

Я пишу этот текст, чтобы предостеречь тех, кто, как и я, хочет завести собаку, надеясь, авось пронесет.



Сегодня моя собака выбежала из спальни с картошкой в зубах (изначально там картошки не было). Она попыталась ее съесть, а когда поняла, что она невкусная, сунула мне в руку. Я сквозь смех сказала: «Миленькая, это не мячик, я не буду это кидать» и отдала ей обратно.

Когда я отвернулась, собака кинула в меня картошкой.

Идея

Первое, что мы с мужем сделали после свадьбы – завели кошку. Моя красотка Багира оказалась чудесной кошечкой, и проблем с ней не возникало – по этой причине мы ошибочно решили, что справимся и с собакой.



Во время карантина мне было скучно и одиноко, поэтому желание завести щенка усилилось. Я хотела маленькую хорошенькую собачку, с которой можно ходить в кафе. Муж хотел «такого, чтобы можно было обнять обеими руками».



Я исследовала все больше и больше кинологических форумов, статей и блогов – мне казалось, я разбираюсь просто идеально. Я уже говорила о том, чтобы бросить учебу на третьем курсе и пойти учиться на кинолога, но все изменилось, когда я увидела своего будущего монстрика.

Исполнение

Я увидела ее на «Авито». На фотографии ей был всего месяц, поэтому она выглядела милее, чем могла бы. В объявлении было написано «Отдаю в квартиру, дворняжка». Я, ничего не заподозрив, решила: «О, это про нас». Спустя двое суток уговоров муж согласился. Хозяйка привезла нам крошечный комочек в хозяйственной сумке, укутанный шалью.



Мы экстренно приготовились к ее появлению, обогатив местный зоомагазин на 5 тысяч и даже не собирались спать: знали, что малыш будет скулить. Он и скулил.

Сюрприз

Только помимо скулежа нас ждал жуткий щенячий кашель и непрекращающийся понос. Наутро, как только открылись первые ветклиники, мы положили ее в спортивную сумку и повезли в знакомую клинику на другом конце города. Но ветеринар только развела руками и сказала, что малышка может быть больна чем угодно: от простуды (питомникового кашля) до чумки (чума плотоядных). До этого у меня был позитивный настрой. Теперь же сотрудникам клиники вдвоем пришлось меня успокаивать.



Девушка дала нам список анализов, которые нужно было сдать, чтобы понять, что стряслось с собачьим ребенком, прежде чем пытаться лечить: их стоимость составляла 7 тыс. рублей. Вкупе с кормом и лечением для нас тогда (я еще не работала) это была неподъемная сумма. И ведь еще даже неизвестно, будет ли от них толк – может, девочка умрет уже завтра.



Ветврач посоветовала отдать щенка обратно: «Это не ваша вина, она за одну ночь не могла так заболеть, лучше отдайте хозяйке, пусть она разбирается». Мы вернулись домой и созвонились с женщиной, «подарившей» нам больную собаку: я не хотела смотреть, как умирает это крохотное, невинное создание, и решила просто этого не видеть.



Поговорив с нею, я поняла, что эта женщина… некомпетентна. Отдав щенка ей, я, возможно, лишу его шанса на выживание. Я уже не хотела собаку. Я хотела, чтобы щенок не умер. Мне кажется, впервые в жизни я заботилась не о себе.



Мы предприняли последнюю попытку: снова положили кашляющего щенка в спортивную сумку и притащили в местную ветклинику. Терять мне было уже нечего, поэтому я сказала все как есть. «…вот такие у нее симптомы. Денег на анализы у нас нет. Вы сможете ее вылечить за 3-4 тысячи?». Врач тяжело вздохнула и сказала: «Попробуем».

Детство

В тот вечер мы поняли, что деваться некуда. Теперь у нас есть собака: неделю она будет с нами или 15 лет, она все равно наша. Назвали ее Аляска – по ее северному окрасу, как у хаски.



Ежедневно приходилось нести ее в клинику, колоть антибиотики и лекарства. Дома нас ждала почасовая кормежка и мокрые пеленки, а также диетическое питание (которое довольно сложно достать) и промывание носа верещащего щенка. После уколов она визжала так, что даже врачи выпадали в осадок, но другого выхода не было.



В первый месяц комочек весом в 500 грамм обошелся нам в 12 тысяч на лечение, 2-3 тыс. – на лежанку, миски, игрушки и т. п. и еще 3 тыс. на специальный корм. Смешно вспоминать, что за сам комочек мы отдали символические 20 рублей, думая, что сэкономили на породе.



Первые дни я носила Аляску на руках, как маленького ребенка, – на полу она постоянно искала что-то, что можно откусить и съесть: от кошачьего корма до плинтуса. С ее проблемами с желудком это могло вылиться неизвестно во что.

Тогда я была уверена, что, как только она поправится, все проблемы уйдут. Но они только начинались

Воспитание

Если кто-то подумывает о том, чтобы завести собаку, но еще не уверен, то вот, какие бывают минусы у собак: они тянут поводок со всей своей собачьей дури, едят все, что попадется им под ноги, кидаются на кошек и голубей, могут облаять прохожего, который посмотрел им в глаза, и полезть драться с соседским доберманом. От всего этого можно отучить, но нужно знать – как.

Первый раз мы вышли на улицу после первой прививки. Я прекрасно понимала, что так делать нельзя, но нервов у меня уже не хватало: прошедшей ночью она скулила до трех часов утра, просто потому что ей хотелось спать в другой комнате.



Во время первой же прогулки она начала тянуть поводок и лаять на всех подряд. Я подумала, что не стоит пока ее отучать – у малышки и так стресс. Из этой фразы становится понятно, что я уже о том решении жалею. Сейчас ей год: процесс воспитания продолжается.

Я купила несколько книг по кинологии – и они действительно оказались хорошей инструкцией. Но любая информация бессмысленна, если ею не пользоваться.



Когда я видела, что она «опять что-то жрет», я паниковала, кричала и бегала за ней, вместо того, чтобы вовремя научить нужной команде «выплюнь». Когда она лаяла на прохожих (хаски размером со шпица пока никого не пугал), я брала ее на руки или начинала ее ругать. Прохожие, особенно взрослые, улыбались, глядя на нее, а мамочки с детьми показывали ребятам – «Смотри, гав-гав».

Однажды во время прогулки ее начал нюхать хаски. Аляска зарычала, а я от греха подальше взяла ее на руки. Боксер, просто ходивший рядом, на нас набросился – он прыгал и кусал меня за руки, куртку и локти, ее за крохотные лапки и хвост. Она скулила, я паниковала – хозяйка боксера кричала: «Ногами его, ногами». В итоге я упала, и Аляска выкатилась у меня из рук. Все прекратилось. Умненькая девочка подбежала ко мне по первому зову, а боксера хозяйку успела схватить. Позже я узнала, что это произошло по моей вине – нельзя брать собак на руки.

Бывает весело

Некоторых собак нужно учить плавать – моя же кидается в болото с обрыва. Просто потому что это весело. Однажды на прогулке, проходя мимо фонтана в центральном парке, я пошутила: «Хочешь искупаться?» … Стоит ли упоминать, что собаки не понимают шуток.



Собакам нужно где-то сбрасывать энергию: нам удалось приучить ее приносить игрушки, когда она хочет играть. До этого она подходила и лаяла, глядя в глаза: ощущение было такое, будто гопник подошел и спрашивает «У тебя что, проблемы?» Теперь она подходит к нам и начинает лупить нас своими игрушками, приглашая поиграть.



Недавно я пришла с работы, и она бросилась на меня с объятиями и поцелуями. Я бы тоже была рада ее видеть, если бы она не навалилась на меня с разбегу всей тушкой, приложив головой об косяк

Финансы

Кстати, собака – это еще и платная подписка. Даже бесплатная дворняжка. В хорошие месяцы мы тратим только 3-4 тыс. рублей в месяц на корм (премиум класса, но не супер-премиум, которым рекомендуют кормить), около 1 тыс. на игрушки и 500 рублей на амуницию. Для владельцев лысых и короткошерстных собак этот список дополняется одеждой, а для длинношерстных – грумером.



В плохие месяцы можно добавить от 2 тыс. на ветеринара. Плюс ежегодная вакцинация 500-2 тыс. рублей, дегельминтизация раз в три месяца и обработка от клещей в летний период.

И это все, не упоминая траты на услуги кинолога, к которому я долго не решалась обратиться, и не добавляя стоимость вещей, которые она уничтожила.

Ответственность

Она по-прежнему лает на прохожих, но людям это уже не кажется милым. В лучшем случае они деликатно молчат. Это я знаю, что она никого не укусит. Они-то нет. Каждый раз в такие моменты я чувствую себя нашкодившим ребенком, который притащил домой бездомную собаку на веревочке.

Теперь стыд – неотъемлемая часть моей жизни. И винить некого, кроме самой себя. И стыдно мне прежде всего перед ней: когда она кладет игрушку мне на колени, а я не могу отвлечься от компьютера, когда она просится на улицу, а я только что пришла с работы. Я могу сколько угодно просить ее «Извини, подожди хотя бы полчаса, я очень устала», «Не лай пожалуйста на соседа, он тоже тут живет» – она ведь меня не понимает.

Мне стыдно перед случайными гостями за бардак в квартире, стыдно перед соседями, которых она облаивает, выходя по утрам в плохом настроении, перед самой собой, в конце концов, что не оправдала своих ожиданий.

Сегодня я договорилась о занятиях с кинологом. И перед ним мне тоже стыдно, что так долго тянула – я до последнего надеялась, что смогу справиться сама.



Я безумно люблю свою собаку и ни за что ее никому не отдам. Сейчас. Но если бы мне дали шанс сказать себе тогда: «Не надо». Я бы непременно им воспользовалась.