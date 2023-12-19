Почему не всех радует, что уровень безработицы в Казани падает

На XXVII сессии Казанской городской Думы четвертого созыва депутаты не только подводили итоги этого года, но и выстраивали планы на следующий. В частности, на заседании был утвержден основной финансовый документ - бюджет Казани на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов. И его приняли бездефицитным.

Но еще до принятия бюджета казанские депутаты выслушали доклад о ключевых социально-экономических показателях развития города. Данные озвучил заместитель главы исполкома Казани Ильдар Шакиров.

В частности, он раскрыл, что валовой территориальный продукт Казани в этом году должен вырасти примерно на 80 млрд рублей (по сравнению с 2022 годом) и достигнуть 1,3 трлн рублей. Причем доля в 42% от этого показателя - заслуга малого бизнеса. Оборот розничной торговли увеличился на 55 млрд рублей - до 740 млрд рублей. Средняя зарплата в этом году должна составить 61 тысячу рублей. Безработица в городе оценивается всего в 0,33%. Хотя это не очень хорошо, отметил Шакиров. Из-за такого низкого уровня во многих отраслях образовался кадровый дефицит. К концу года, подсчитали в исполкоме, казанцев будет 1314685 человек. Откуда такая точность, зампредисполкома скромно умолчал. В общем, столица республики переживает сейчас эпоху расцвета.

В докладе начальника финансового управления исполкома Казани Ирека Мухаметшина был расписан бюджет города на следующий год. Всего он составит 41,7 млрд рублей (плюс 3,8 млрд рублей по сравнению с текущим годом). На 2025 год он планируется в размере 40,8 млрд рублей, на 2026 год - 41,206 млрд рублей. Будут еще и федеральные, и республиканские финансовые вливания. Однако Мухаметшин пока затруднился назвать точные цифры, характеризующие размер таких субсидий. Не смог он и сказать, сколько из 2 млрд рублей, которые выделил федеральный бюджет на замену инженерных сетей всему Татарстану, уйдет именно Казани. Дело в том, что деньги поступят в рамках специальных федеральных программ и осваивать их будут республиканские ведомства.

Возвращаясь к параметрам бюджета ближайшего года, стоит отметить, что львиная доля его расходов придется на социально-культурную сферу, а именно 82,4%. Мухаметшин объяснил этот факт ростом МРОТ с 1 января на 18,5% - до 19242 рублей. То есть автоматически должны вырасти зарплаты педагогов и работников социальных учреждений. Плюс в Казани должны открыться новые школы и городские объекты. Всего на образование в городе выделят почти 29 млрд рублей. И из этих денег 22,5 млрд рублей уйдет только на зарплатный фонд. На реализацию социальной политики должны потратить 1,818 млрд рублей. Большая часть из них пойдет на обеспечение льготного проезда в общественном транспорте и льготное питание учащихся. Далее расходы распределятся так: на сферу культуры - 1,567 млрд рублей, физической культуры и спорта - 1,535 млрд рублей, а на молодежную политику заметно меньше - 460 млн рублей. Видимо, эта сфера - прерогатива республиканских властей. Остатки в размере 7,3 млрд рублей распределят на национальную экономику, ЖКХ, обслуживание муниципального долга, национальную безопасность и природоохранные мероприятия.

Мэр Казани Ильсур Метшин по завершении доклада отметил важность того, что в Казани сохранилась социальная направленность бюджетной политики.