Без контрафакта и муравьиных ферм: какие посылки пропустит казанская таможня к своему получателю

Кто из нас не испытывает перед Новым годом горячее желание порадовать своих друзей и дальних родственников, отправив им посылку, или сделать подарок, заказав на зарубежных сайтах понравившуюся вещь?

Сокращение сроков доставки, увеличение ассортимента, удобство сервиса сделало зарубежные интернет-магазины популярными среди россиян. Однако, как оказалось, далеко не все, что в них продается, можно приобретать безнаказанно. Об этом «Казанским ведомостям» рассказал начальник Казанского почтового таможенного поста Татарстанской таможни Алексей Тумбинский.

Рентген для посылок

Как выяснилось, все посылки, которые идут из-за границы в нашу республику, проходят самую тщательную проверку. Их просматривают на Казанском почтовом таможенном посту на специальном рентген-телевизионном оборудовании, позволяющем увидеть проекцию содержимого.

По словам Алексея Тумбинского, начиная с сентября, особенно к Новому году и Рождеству, в Казанском логистическом почтовом центре наступает жаркий сезон. И это объяснимо: россияне отправляют зарубежным родственникам и знакомым посылки, делают заказы в интернет-магазинах… Такой наплыв в КЛПЦ будет длиться почти до марта.

Исключением был, можно сказать, лишь прошлый год. «Это было связано со множеством процессов, которые происходят при почтовых пересылках, с логистическими цепочками и тем, что посылки, как правило, пересекают несколько границ. В связи с вводимыми в разных странах ограничениями, карантинами, противоэпидемиологическими мероприятиями возникали осложнения при пересылке. Поэтому в 2020 году мы отмечали спад по объему. На сегодняшний день уровень прошлого года по количеству почты, которая прошла таможенный контроль, мы превысили. Но нельзя сказать, что произошел существенный рост», – отметил начальник поста.

Кому светит таможенная пошлина и что под запретом?

Тем, кто отправляет посылку родственникам или друзьям, надо помнить, что в Евразийском экономическом союзе, в который входит Россия, действуют единые правила и нормы. Что касается беспошлинного ввоза, то пределы составляют по стоимости до 200 евро в одной посылке, по весу – не более 31 килограмма. Все, что окажется больше или дороже, будет облагаться таможенной пошлиной. Делая подарок, нужно помнить об этом, чтобы сюрприз не оказался испорчен непредвиденными хлопотами и расходами, поскольку получателя попросят оплатить таможенную пошлину.

Что касается запрещенных предметов, то перечень достаточно большой. Чтобы не оказаться и здесь в неприятной ситуации, лучше заранее изучить статью 19 Всемирной почтовой конвенции. Однозначно запрещены к ввозу, вывозу или пересылке такие предметы, как наркотики, психотропные вещества, оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы. Также запрещена пересылка пиратской (контрафактной) продукции.

«Здесь надо быть очень внимательным, поскольку многие граждане заказывают различные аксессуары к автомобилям, игрушки, конструкторы, куклы и прочие товары известных брендов. Многие из них производятся без разрешения правообладателей, особенно это касается Китайской Народной Республики. При ввозе таких товаров, промаркированных известными товарными знаками или схожими по внешним признакам, могут возникнуть проблемы. Такая посылка будет задержана при таможенном контроле и не дойдет до получателя, потому что будет признана контрафактной продукцией», – говорит начальник поста.

Семена – только с сертификатом!

Особое место занимают товары, подлежащие ветеринарному и фитосанитарному контролю. Это фрукты, овощи, мясные и молочные изделия. Семена или семенной посадочный материал в любом количестве можно ввозить только при наличии фитосанитарного сертификата. «Я никогда не видел, чтобы китайские магазины сопровождали свои товары подобным документом. Поэтому, если продавец не гарантирует сертификат, лучше от заказа такой продукции воздержаться», – отметил Тумбинский.

Также он отметил, что к покупателю не поступит и зарубежный контрафакт.

«Заказывая что-то на сайте, граждане вступают в правовые и юридически значимые отношения. За свой заказ можно и ответить перед законом. Если человек заказал запрещенные вещества, препараты или предметы, за это могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности. Те, кто делает это с умыслом, рискуют осознанно. Тех же, кто делает это по неведению, необходимо предупредить об ответственности. Иногда родственники просят переслать какие-то дефицитные в России медицинские препараты. Но, как бы ни было жалко тех, кто нуждается в этих лекарствах, такие препараты пересылать запрещено. Перед тем как заказывать за границей лекарство, необходимо ознакомиться с его составом. Именно по действующему веществу и определяется, попадает лекарство под запрет или нет», – рассказал Тумбинский.

Нет муравьиной ферме в Казани!

К запрещенным к международной пересылке предметам относятся всевозможные «шпионские штучки». Главный их признак – эти средства закамуфлированы под другие предметы. Словом, перед тем как заказать что-то сомнительное, лучше ознакомиться с Решением Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 г. №30 «О мерах нетарифного регулирования», где приведен полный перечень товаров, которые запрещены или ограничены к ввозу или вывозу, в том числе указаны и специальные технические средства негласного получения информации.

Самой необычной посылкой, которая не дошла до получателя в этом году, была муравьиная ферма, рассказал Алексей Тумбинский. В специальном боксе в геле были упакованы настоящие живые муравьи. Ветеринары отказали в пропуске такой посылки и отправили ее обратно, ведь живые существа могут оказаться переносчиками самых разных болезней.

Ознакомиться с перечнем запрещенных к ввозу или вывозу товаров можно не только в интернете, но и обратившись лично в Татарстанскую таможню, где сотрудники правового отдела проведут бесплатную консультацию. Телефон автоинформатора (843) 291-92-00.

Справка «КВ»

В этом году Казанским почтовым таможенным постом было выпущено 18786622 международных почтовых отправления, выявлено 4280 фактов незаконного перемещения, из них:

5 – психотропные вещества;

14 – специальные технические средства негласного получения информации;

181 – оружие (из них 2 – метательное; 63 – ударно-дробящее; 116 – холодное);

63 – орудия вылова водных биоресурсов;

3988 – контрафакт;

29 – не прошедшие фитосанитарный контроль.

Возбуждено 119 дел об административном правонарушении.