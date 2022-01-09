 «Почему уборочная техника просто проезжает?»: Нижнекамцы пожаловались на неубранные дороги
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«Почему уборочная техника просто проезжает?»: Нижнекамцы пожаловались на неубранные дороги

Жители города возмущаются, что улицы и остановки неочищены от снега.

Республика
9 января 2022  09:50

Жители Нижнекамска возмутились в соцсетях тем, что улици города до сих пор не убраны от снега. Свое негодование они высказали в «Народном контроле». 

Горожане жалуются на то, что они не могут сесть в автобус из-за того, что снег на остановках не убран. 

Пожаловались местные жители и на неубранную дорогу на улице Менделеева, которая также завалена снегом. 

Один из жителей обратил внимание на то, что дорога между улицами Гайнуллина и Мира не чистится уже несколько лет. 

Ранее сообщалось о том, что на уборку казанских улиц от снега вышло практически 500 рабочих и 400 единиц снегоуборочной техники. 

 

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