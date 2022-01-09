«Почему уборочная техника просто проезжает?»: Нижнекамцы пожаловались на неубранные дороги

Жители Нижнекамска возмутились в соцсетях тем, что улици города до сих пор не убраны от снега. Свое негодование они высказали в «Народном контроле».

Горожане жалуются на то, что они не могут сесть в автобус из-за того, что снег на остановках не убран.

Пожаловались местные жители и на неубранную дорогу на улице Менделеева, которая также завалена снегом.

Один из жителей обратил внимание на то, что дорога между улицами Гайнуллина и Мира не чистится уже несколько лет.

Ранее сообщалось о том, что на уборку казанских улиц от снега вышло практически 500 рабочих и 400 единиц снегоуборочной техники.