Почти 10 тысяч должников привлечены судебными приставами к ответственности

Сегодня у судебных приставов нашей страны профессиональный праздник. А накануне их деятельности был посвящен традиционный брифинг в Кабмине РТ.

На нем руководитель ГУФССП России по РТ - главный судебный пристав РТ Анвар Закиров отчитался об итогах деятельности своей организации за 10 месяцев этого года. Кроме того, он сообщил о последних нововведениях в работе судебных приставов.

Так, на данный момент в работе у судебных приставов находится 2 млн 645 тыс. 405 исполнительных производств. В виду некритичного (по мнению Закирова) дефицита кадров в ведомстве на одного пристава приходится порядка восьми тысяч исполнительных производств за год. За указанный период судебными приставами Татарстана взыскана довольно значительная сумма - около 13,481 млрд рублей. Из них задолженности по алиментам - 911,725 млн рублей (для справки: это на 330 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года), по заработной плате - 48,106 млн рублей.

Всего вынесено 4 млн 575 тыс. 591 постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, 539834 постановления о запрете на регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества должников, 290721 постановление о временном ограничении на выезд должника из страны. Вынесено 898 постановлений об ограничении специальных прав должника в части водительского удостоверения, 462816 постановлений об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника. Помимо этого, за 10 месяцев было составлено 10086 актов ареста в отношении имущества должников. При этом принудительно реализовано арестованного имущества должников на сумму почти 271,6 млн рублей. Еще за этот год судебные приставы привлекли 8901 должника к административной и почти 900 к уголовной ответственности.

Фото: r16.fssp.gov.ru

Закиров отметил, что для снижения нагрузки на судебных приставов требуется внедрение электронного документооборота. Точнее, усиление этой работы.

Из новинок в работе своего ведомства главный судебный пристав республики в первую очередь назвал возможность подать исполнительный документ дистанционно, то есть без личного посещения. «Всего за этот год мы получили 661725 исполнительных документов в электронном виде», - рассказал о результатах внедрения Закиров.

Он описал простой алгоритм действий для того, чтобы подать заявление на исполнительное производство в электронном виде. Так, в исковом заявлении при подаче в суде необходимо указать об электронном его направлении в службу судебных приставов. Этот формат дает ряд преимуществ для заявителя. Во-первых, судебный орган самостоятельно определяет подразделение судебных приставов, где должно быть возбуждено исполнительное производство. Во-вторых, в этом случае происходит практически мгновенная передача документа в службу судебных приставов. Полностью исключается возможность утраты исполнительного документа, его подделки или допущения в нем ошибок. У гражданина нет необходимости ходить по кабинетам. И наконец, это экономия на отправлении почтовой корреспонденцией и транспортных расходах.

В дальнейшем взыскатель может получать в электронном виде информацию о ходе исполнительного производства, процессуальных действиях судебного пристава-исполнителя, направлять в электронном виде ходатайства и обращения через личный кабинет на портале госуслуг. Что тоже значительно упрощает жизнь. При этом и у судебных приставов сокращается объем бумажной работы.