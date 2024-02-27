Почти 3 млн бюллетеней сегодня закончат печатать в Татарстане для выборов Президента РФ

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Россия/Мир
27 февраля 2024  17:52
Автор:
Эндже Гарафиева

Для того, чтобы изготовить бюллетени для проведения выборов Президента РФ в Татарстане потратили 20 тонн бумаги и 200 кг краски. Всего их 2,9 млн штук. Затраты подсчитал руководитель крупнейшего в Поволжье полиграфического предприятия «Идель-Пресс».

На протяжении 5 дней круглые сутки цех распечатки трудился над заданием. Каждый экземпляр для защиты от подделок имеет защитную тангирную сетку.

В ближайшие дни центральная избирательная комиссия под охраной военнослужащих заберет распечатанные бюллетени и развезет их по территориальным комиссиям.

Выборы Президента РФ проведут 15-17 марта. Допущены четыре кандидата.

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