Почти 4 тысячи детей мобилизованных татарстанцев освободили от оплаты детского сада

В республике власти освободили от платы за детсад 3,6 тысяч дошкольников из семей мобилизованных граждан.

Кроме этого, все дети участников спецоперации имеют приоритетное право на зачисление в детские сады и школы.

Они же получают в школах бесплатное горячее питание — сейчас к этой категории относятся 7,5 тысяч учеников. 6 тысяч детей бесплатно посещают занятия в кружках и секциях.

Также дети бойцов СВО и сами военнослужащие могут вне очереди перевестись с платной формы обучения на бюджет в вузах и профессиональных образовательных организациях.