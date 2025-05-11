Почти 80 миллиардов потратят в РТ на обновление дорожного полотна

В целом по Татарстану в сфере дорожного строительства в этом году не намечается крупных проектов, как в прошлом. Но грядет значительное обновление дорожного полотна.

Фото: Фарит МУРАТОВ

В текущем году на ремонт дорог в республике направят 79,2 млрд рублей. Такую цифру озвучил на брифинге в Кабмине РТ министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. Ранее предполагалось, что сумма будет скромнее. Из этих средств 71,3 млрд рублей выделит бюджет республики, еще 7 млрд рублей - федеральная казна.

По словам министра, столь крупные средства на обновление дорог республика получит благодаря главе Татарстана Рустаму Минниханову. Причем на восстановление и развитие улично-дорожной сети по его распоряжению выделена вообще беспрецедентная сумма: в Казани - 14,498 млрд рублей, в Набережных Челнах - более 4,6 млрд рублей, в Нижнекамске - более 1,5 млрд рублей, а на остальные муниципальные образования в совокупности пришлось 9,3 млрд рублей.

«В этом году программа впервые стартовала в таком объеме. Никогда такого не было в Татарстане. Чтобы ее оперативно реализовать, выбрана схема доведения до нормативного состояния улично-дорожной сети населенных пунктов. То есть мы восстановим практически все заброшенные улицы, дороги. Приведем их в нормативное состояние», - отметил глава Миндортранса РТ.

На инфраструктуру для жизни потратят значительно меньше: в Казанской агломерации - 2 млрд рублей, в Набережночелнинской - 1,3 млрд рублей, в Нижнекамской - 480 млн рублей.

Но при этом по распоряжению Рустама Минниханова эти деньги должны расходоваться эффективно. Он поручил обратить особое внимание на контроль за дорожными работами.

Хотя можно вспомнить, что в прошлом году на дороги выделялось побольше - 82,9 млрд рублей. Что, впрочем, вполне объяснимо, ведь в 2024 году были завершены такие масштабные проекты, как дорога, обходящая Набережные Челны и Нижнекамск, включающая создание нового моста через Каму, платная трасса Алексеевское - Альметьевск, вторая очередь (тоже платная) Вознесенского тракта, первая автодорога на территории проекта «Большой Зеленодольск», реконструкция Горьковского шоссе. А в текущем году ничего похожего по масштабам не предвидится. Зато сделают упор на ремонт уже имеющихся дорог. Корреспондент с удивлением узнал, что ремонтировать будут даже отдельные участки на платной трассе М12, хотя открыли ее совсем недавно. Кроме того, должны восстановить до норматива 23 татарстанских моста.

Собственно, как доложил Фарит Ханифов, работы по приведению дорог в нормативное состояние уже стартовали. Пока не очень быстрыми темпами - в большинстве объектов процент выполнения не превышает двух. Но виновата погода, точнее, резкие перепады температуры воздуха. Хотя на брифинге было сказано, что подрядчики планируют завершить работы на муниципальных дорогах еще до районных Сабантуев.

Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев от себя добавил, что почти 14,5 млрд рублей должны пойти на 250 казанских объектов. В столице республики процент выполнения работ, кстати, намного выше, чем в среднем по Татарстану, - 16%. Еще чуть более 4 млрд рублей выделено на ремонт внутридворовых территорий, коих в Казани в текущем году планируют обновить 466. А там, глядишь, через пару лет и все казанские дворы станут как новенькие.

К тому же, как отметил Фарит Ханифов, самые проблемные точки (если судить по жалобам населения, поступающим в различные инстанции) - это дороги к поселкам и внутриквартальные проезды.

Игорь Куляжев привел в пример два проекта, которые должны завершиться уже в этом году, - два пешеходных перехода. Один - надземный от улицы Краснококшайской до улицы Деловой через Горьковское шоссе. Другой - подземный на улице Мавлютова, расположенный недалеко от больницы №18. Второй объект, между прочим, - долгострой, этот переход очень ждут жители Горок.

В итоге министр заметил, что в общем и целом дела в дорожном хозяйстве республики идут весьма неплохо. За годы реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», то есть с 2019 по 2024 год, в Татарстане процент дорог в нормативном состоянии увеличился с 72,5 до 85,9%. Норма - 85%. То есть результат можно назвать отличным.

Немного Фарит Ханифов затронул и тему платных дорог. По его словам, на сегодня удалось достичь планируемых показателей по загрузке трассы Алексеевское - Альметьевск и второй очереди Вознесенского тракта. Например, по Вознесенскому тракту в сутки проезжают около 12300 автомобилей. Опыт признан удачным, и, скорее всего, его будут расширять. Ведь можно еще построить дублеры Горьковского шоссе (хотя в связи с его реконструкцией министр не назвал это целесообразным), Оренбургского тракта и дороги на Дербышки. Впрочем, это не в ближайшем будущем.