Почти 90% россиян помогают детям с домашним заданиям

43% опрошенных признали, что у них есть черты гиперопекающего родителя. Одна из респонденток отметила, что она сопровождала своего ребенка до 10 класса в школу и обратно, проверяла все карманы и рюкзаки, контролировала каждый шаг и разрешала гулять только до определенного времени. 47% респондентов когда-либо делали домашнее задание за ребенка ночью.

Также выяснилось, что у каждой третьей мамы была ситуация, когда она проспала и не повела ребенка в школу или детский сад. Каждый второй папа покупал детям игрушку, в которую хотел поиграть сам.

Половина родителей (55%) включали ребенку мультики, чтобы тот не отвлекал их от дел. 65% родителей разрешают своим детям использовать гаджеты и смотреть мультики во время еды. Причем почти у всех несовершеннолетних детей (96%) есть свой гаджет. Самые популярные устройства у детей - телефон (90%), планшет (30%) и смарт-часы (18%).