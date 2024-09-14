Почти 90 сел Татарстана подключат к интернету

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Республика
14 сентября 2024  10:35
Автор:
Эндже Гарафиева

В этом году к высокоскоростному интернету планируется подключить 87 населенных пунктов Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития республики.

Активная работа по устранению цифрового неравенства ведется в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Благодаря этой инициативе, за последние четыре года доступ к мобильному интернету получили уже 77 сел и деревень Татарстана с населением от 100 до 500 человек.

Стоит отметить, что жители республики сами определяют приоритеты в подключении населенных пунктов к сети. С 5 августа по 17 ноября проходит голосование, в ходе которого татарстанцы старше 18 лет могут отдать свой голос за подключение к интернету того или иного села или деревни.

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