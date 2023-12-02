Почти полмиллиона татарстанцев уже получили маткапитал

Согласно данным Минэкономики РТ, с начала этого года более 23 тысяч татарстанских семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Другие варианты применения маткапитала в республике: на получение ежемесячной денежной выплаты до достижения ребенком трех лет – воспользовались 9 378 семей и свыше 7 000 семей решили копить на обучение детей. В ведомстве напомнили, что средства маткапитала также можно направить на реабилитацию ребенка с инвалидностью или будущую пенсию мамы.

Всего в рамках национального проекта «Демография» с начала 2023 года более 20 тысяч семей в Татарстане получили материнский (семейный) капитал. Из них более 19 тысяч семей оформили выплату в проактивном режиме, то есть без дополнительных заявлений на ее получение. А если брать весь период с начала действия программы обладателями маткапитала в республике стали около 400 тысяч жителей.

Напомним, что с февраля текущего года размер материнского капитала на первого ребенка, рожденного с 1 января 2020 года, составил 586 947 рублей.

В 2023 году в Татарстане на реализацию национального проекта «Демография» предусмотрено 2,6 млрд рублей. Из них 1,9 млрд рублей направлено на поддержку семей с детьми: для отдельных категорий семей, воспитывающих детей, предусмотрены ежемесячные и единовременные выплаты. Самой крупной в денежном выражении мерой социальной поддержки при рождении детей является материнский (семейный) капитал.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по инициативе и поручению президента России Владимира Путина.