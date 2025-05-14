Почти половина туристов приезжают в Казань из других регионов

Пик турпотока в столице Татарстана пришелся на майские праздники. Особенно выросло число гостей города во время проведения Казанского марафона.

Директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова на аппаратном совещании в мэрии рассказала про туристическую привлекательность нашего города на примере недавних майских праздников. С 1 по 11 мая столицу Татарстана посетили чуть менее 200 тысяч туристов, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С 1 по 4 мая в Казань приехали 98346 туристов и экскурсантов, из них 48% гостей из других регионов, а 52% - из муниципалитетов республики. А с 8 по 11 мая город посетили 95950 гостей, из которых 46% приехали из регионов страны, 54% - из муниципалитетов республики.

Во время проведения Казанского марафона, то есть 2 и 3 мая, уровень загрузки в отелях города достигал максимума - 95 - 100%. А с 8 по 11 мая средняя загрузка, по предварительным данным, составила около 63%. Бронирование на 8 и 9 мая - 77%. На сегодня в номерном фонде города имеется 8324 номера и 17467 мест.

Гости достаточно много потратили в Казани за майские праздники, а именно 1187,5 млн рублей. Это на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Традиционно самым популярным местом у туристов остается Музей-заповедник «Казанский Кремль», гостями которого только за первые 4 майских дня стали 103782 человека. При этом растет интерес туристов и к музеям города. Национальный музей РТ и его филиалы с 1 по 4 мая посетили 6216 человек, рост - 26,9%. В музее «Городская панорама» побывали 1806 человек, рост - 26,5%. Музей чак-чака принял 810 человек, рост - 10,8%. Также почти в два раза увеличилось количество визитов на смотровую площадку центра семьи «Казан». С 1 по 4 мая здесь любовались панорамой столицы Татарстана более 12 тысяч человек.