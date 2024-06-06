Почти треть населения в Татарстане зарабатывает свыше 60 тысяч рублей

В Татарстане за последние 10 лет значительно вырос уровень жизни населения. Доля жителей с доходом свыше 60 тыс. рублей в месяц увеличилась в 3,7 раза и достигла 29% в 2023 году. Это означает, что почти треть населения республики обладает высоким уровнем дохода.



За этот же период значительно сократилось количество жителей с низким доходом. Доля татарстанцев с доходом менее 7 тыс. рублей в месяц уменьшилась в 13,4 раза. Это свидетельствует о том, что в республике наблюдается положительная динамика в сфере доходов населения, что связано с ростом экономики и созданием новых рабочих мест.



Важно отметить, что среднедушевой доход в Татарстане в 2023 году составил 52,2 тыс. рублей, что выше, чем средний показатель по России (53,1 тыс. рублей). Это говорит о том, что Татарстан является одним из регионов с высоким уровнем жизни, и эта тенденция сохраняется.