 Почти треть россиян полностью отказались от наличных денег
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Почти треть россиян полностью отказались от наличных денег

Удобство совершения покупки является главным критерием выбора магазина.

Республика
21 января 2022  12:21
Автор:
Ольга Ильина

Почти треть жителей России – 29% – полностью отказались от использования наличных денег, по данным международной платежной системы Visa. Об этом пишет РИА Новости.

Из опрошенных 35% сообщили, что в этом году будут чаше пользоваться оплатой безналом, а 36% поделились, что больше не делают покупки в тех местах, где нельзя заплатить картой. Более того, по данным анализа, за последний месяц больше половины покупок участников опроса оплачивались безналом.

Анализ ответов опрошенных показал, что главный критерий выбора магазина для потребителей является удобство совершения покупки. Безналичная оплата позволяет, по мнению респондентов, делать покупки в интернет-магазинах и контролировать свои расходы.

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