Почти в 30 селах Татарстана ввели карантин из-за узелкового дерматита у скота

В Татарстане в 29 селах и поселках в Сармановском, Заинском и Тукаевском районах ввели карантин из-за узелкового дерматита крупного рогатого скота.

Очаги заболевания обнаружили на территориях двух личных подсобных хозяйств села Верхние Чершилы Сармановского района. Зона рядом является угрожаемой, поэтому в селах и поселках в радиусе 10 километров ввели карантин на неопределенное время.

Пока действует карантин, в угрожаемой зоне запрещено ввозить и вывозить животных, корма для них и молоко. Более того, запрещено проводить выставки, ярмарки и другие мероприятия, связанные с передвижением животных.

Узелковый или нодулярный дерматит — это инфекционное заболевание, которое встречается как у крупного рогатого скота, так и прочих млекопитающих. Инфекция является заразной, и быстро распространяется среди животных. Заражение это инфекцией сулит для организма животного серьезные последствия.