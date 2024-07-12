В IT-парке наградили лучших почтовиков Татарстана

14 июля в нашей стране отпразднуют День российской почты. Работники почтовой связи отмечают свой профессиональный праздник в 30-й раз, при этом история регулярного почтового сообщения в России насчитывает уже более 300 лет.

Не стала исключением и наша республика. Работники и ветераны «Татарстан почтасы» накануне праздника собрались в IT-парке им. Башира Рамеева, где была организована выставка «Почтовые истории» от Национального музея РТ, а также фотогалерея «Жизнь почты».

Отличившиеся сотрудники «Татарстан почтасы» получили награды и благодарственные письма от Кабмина РТ, Минцифры РТ и АО «Почта России». Для этого на праздник прибыли почетные гости: заместитель премьер-министра РТ Шамиль Гафаров, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, директор макрорегиона Волга АО «Почта России» Андрей Попов, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и председатель Татарстанской региональной организации Профсоюза работников связи России Раиса Беседина.

Подарком для всех гостей праздника стало выступление оркестра Центра современной музыки Софии Губайдулиной (художественный руководитель и дирижер Дмитрий Железнов).