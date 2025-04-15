Почтовый конверт в честь 100-летия основателя КАМАЗа

Фото: t.me/pao_kamaz

В честь 100-летия со дня рождения Льва Васильева, первого генерального директора КАМАЗа, выпущен памятный почтовый конверт. Инициатором выступил татарстанский автогигант, сообщивший об этом в своем телеграм-канале. Уникальные конверты поступили в отделения «Почты России» в феврале 2025 года, а на этой неделе их ограниченную партию получили почтовые отделения Набережных Челнов.

Часть тиража предприятие закупило для поздравления ветеранов и руководителей компании в связи с профессиональными праздниками и юбилейными датами.

Лев Васильев скончался в Москве 21 августа 2023 года в возрасте 98 лет. Участник Великой Отечественной войны, он возглавлял КАМАЗ с 1969 по 1981 год. Под его руководством была построена первая очередь автогиганта в 1976 году, а в 1981-м — вторая. Одновременно с развитием завода стремительно рос и город: за время работы Васильева население Набережных Челнов увеличилось с 37 до 360 тысяч человек.