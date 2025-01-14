В Казани беспилотник атаковал газовую цистерну

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Город
14 января 2025  09:18

Сегодня в 5:20 утра в Казани произошел инцидент, связанный с атакой беспилотного летательного аппарата, в результате которого загорелась газовая цистерна. Об этом сообщила Лилия Галимова, глава пресс-службы Раиса Республики Татарстан.

Глава республики Рустам Минниханов, получив оперативные данные о происшествии, немедленно выехал на место событий для получения отчетов от служб. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Экстренные службы, оперативно прибывшие на место, успешно справились с последствиями возгорания.

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