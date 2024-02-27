Под Казанью остановили строительство мусоросжигательного завода

Министр экологии Татарстана Александр Шадриков заявил о том, что из-за невозможности поставки оборудования в столице республики приостановлено стоительство мусоросжигательного завода. Дело в том, что его проектировали под консорциумом Hitachi Zosen Inova.

Изначально глава минэкологии говорил, что санкции не будут затрагивать экологические проекты, но положение поменялось. Работы возобновят как только появится альтернативное решение.

«Изначально говорили, что санкций на экологию не будет, но мы видим, что время поменялось. Пока работа приостановлена. К сожалению, энергетическая утилизация твердых коммунальных отходов — это единственное решение», – сказал Шадриков.

Завод строится уже 4 года. Планируется, что в год он будет сжигать 550 тысяч тонн мусора.