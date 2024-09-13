Под Казанью откроется два новых промышленных парка

К 2026 году планируется открытие промышленных парков «Агрополис» и «Высокогорский» на территории Высокогорского района. Об этом говорили участники встречи во время «Инвестиционного часа» в Агенстве инвестиционного развития РТ.

Проект «Агрополис» разместится на 300 га и будет направлен на предприятия сельского хозяйства. 18 компаний-резидентов займутся здесь производством и переработкой сельхозпродукции, обеспечив работой почти 8 тысяч человек. Объем инвестиций в проект оценивается в 26,5 млрд рублей.

Второй промышленный гигант, «Высокогорский», будет ориентирован на производственно-складскую деятельность. На площади 284 гектара разместятся 33 резидента, которые создадут более 8 тысяч рабочих мест. Инвестиции в этот проект составят 29,5 млрд рублей.

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Создание новых промышленных парков позволит не только привлечь в регион инвестиции и создать новые рабочие места, но и значительно снизить маятниковую миграцию в зону казанской агломерации.

Стоит отметить, что Высокогорский район уже имеет положительный опыт развития промышленных площадок. Действующий здесь промпарк ХЭФ объединяет 8 резидентов, демонстрирующих стабильный экономический рост.