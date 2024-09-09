Под Казанью прошел очень сильный дождь

В пригороде Казани, в Высокогорском районе, прошел очень сильный дождь.

Капли были такими большими, что чем-то напомнили град. Очевидцы поделились фотографиями с нашей редакцией. Они отметили, что синоптики не прогнозировали ухудшение погодных условий. И дождь застал их врасплох.

К счастью, уже завтра, 10 сентября, синоптики обещают жителям республики переменную облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, днем столбики термометров покажут +23…+28 градусов.

В Казани ночью ожидается +13…+15 градусов, а днем потеплеет до +25…+27.