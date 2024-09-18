Под Казанью закрыли еще один нелегальный пансионат для пожилых

В селе Каймары Высокогорского района прокуратура закрыла нелегальный пансионат для пожилых людей, где семь человек, в том числе лежачие больные, находились в опасности из-за отсутствия мер безопасности. О существовании пансионата стало известно благодаря главному врачу районной больницы, к которому обращались за помощью постояльцы. Прокуратура провела проверку совместно с представителями Роспотребнадзора и Госпожнадзора.

Фото: © прокуратура Высокогорского района

Как пишут «Высокогорские вести», здесь проживали люди из Казани, Нурлатского, Альметьевского, Рыбно-Слободского, Балтасинского районов Татарстана и Марий Эл. Самый взрослый постоялец был 1931 года рождения, самый молодой – 1963 года рождения.

Фото: © прокуратура Высокогорского района

Хозяин брал за уход за пожилыми от 1000 до 1200 рублей в день. Он был официально зарегистрирован как самозанятый и платил налоги. В целом, все, кто проводил проверку, отметили «опрятность» псевдопансионата.

«На данный объект я выехал лично, совместно с органами контроля. Действительно, если брать данный объект как жилой дом, то он опрятный, люди ухоженные. Я бы, наверное, не смог охарактеризовать его как пансионат в Щербаково. Но если человек намеревается оказывать платные услуги по уходу за престарелыми людьми, то со стороны государства предъявляются повышенные требования. Это касается как требований пожарной безопасности, так и санитарно-эпидемиологического надзора», – объяснил прокурор Высокогорского района Алмаз Валиахметов.

Выяснилось, что в пансионате отсутствовала пожарная сигнализация, система оповещения пожарных, элементарные средства пожаротушения, а также не соблюдались нормы СанПиН. Собственнику грозит штраф в размере 5 тысяч рублей за нарушения требований пожарной безопасности.

В настоящее время деятельность пансионата приостановлена, все постояльцы пансионаты возвращены родственникам.

В отношении собственника объекта возбуждены дела, предусмотренные статьей 6.3 и 20.4 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Однако хозяин заявил, что как только устранит все нарушения, продолжит начатое дело.

«В данном случае объект просто был не приспособлен для оказания такого вида услуг. Если собственник приведет в соответствие с требованиями закона свой объект, то в принципе он может продолжать свою деятельность», – добавил прокурор.