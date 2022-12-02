 Под суд пойдет экс-сотрудник ГИБДД, обвиняемый в получении взятки в 20 тыс. рублей
news_header_top_970_100

Под суд пойдет экс-сотрудник ГИБДД, обвиняемый в получении взятки в 20 тыс. рублей

Уголовное дело передано в суд.

Город
2 декабря 2022  14:37
Автор:
Ольга Ильина

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего экс-инспектора ДПС ГИБДД УМВД Казани. Его обвиняют в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, в сентябре этого года во время патрулирования обвиняемый остановил авто «Митсубиси», водитель которого, как позже выяснилось, управлял машиной с признаками опьянения. Во время проверки документов злоумышленник сообщил водителю о своих подозрениях.

Мужчина предложил обвиняемому за деньги не проводить освидетельствование и не составлять протокол, за что полицейский потребовал 20 тыс. рублей. Водитель поехал за деньгами, но по дороге позвонил ОРЧ СБ МВД по РТ с заявлением о противоправных действиях. В итоге после передачи денег злоумышленника задержали.

Причастность к совершению преступления экс-полицейский полностью признал. Дело передано в суд.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Полицейские Казани задержали мужчину, у которого при себе было 20 свертков с наркотиками
В Татарстане коронавирусом за сутки заразились 79 человек
Список лауреатов Х Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»
Список лауреатов Х Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»
Поиск работы: интернет-подсказки
Под суд пойдет экс-сотрудник ГИБДД, обвиняемый в получении взятки в 20 тыс. рублей
Проведение Республиканской елки обойдется в почти 32 млн рублей
Власти Казани отменили тендер на установку новогодней ели в парке им. Тинчурина за 2,9 млн рублей
Минниханов подписал закон о новой выплате детям-сиротам