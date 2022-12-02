Под суд пойдет экс-сотрудник ГИБДД, обвиняемый в получении взятки в 20 тыс. рублей

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего экс-инспектора ДПС ГИБДД УМВД Казани. Его обвиняют в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, в сентябре этого года во время патрулирования обвиняемый остановил авто «Митсубиси», водитель которого, как позже выяснилось, управлял машиной с признаками опьянения. Во время проверки документов злоумышленник сообщил водителю о своих подозрениях.

Мужчина предложил обвиняемому за деньги не проводить освидетельствование и не составлять протокол, за что полицейский потребовал 20 тыс. рублей. Водитель поехал за деньгами, но по дороге позвонил ОРЧ СБ МВД по РТ с заявлением о противоправных действиях. В итоге после передачи денег злоумышленника задержали.

Причастность к совершению преступления экс-полицейский полностью признал. Дело передано в суд.