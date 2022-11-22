Под суд пойдет казанец, избивший до смерти 5-летнюю девочку

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 38-летнего казанца, который обвиняется по статьям: угроза убийством, умышленное причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью, а также убийство.

По версии следствия, в ночь с 15 на 16 мая этого года пьяный обвиняемый был в доме сожительницы в поселке Васильево Зеленодольского района. В это время заплакала ее пятилетняя дочь-инвалид. Раздраженный плачем ребенка мужчина избил девочку, после чего все легли спать. На следующий день из-за полученных повреждений ребенок скончался.

Также следствие установило, что 9 мая во время застолья с сожительницей и ее сестрой злоумышленник угрожал женщинам расправой, избил и ударил их ножом.

Причастность к совершению преступления обвиняемый признал частично. Сейчас он заключен под стражу. Дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.