Подарки от татарстанцев добрались до Лисичанска и Рубежного

Груз гуманитарной помощи включает в себя оборудование для школ и детских садов и медицинских учреждений, лекарства, спортивную форму, а также 3000 новогодних сладких подарков детям от Раиса РТ Рустама Минниханова.

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Республика
21 декабря 2023  12:24
Автор:
Владислав Косолапкин

Прибывший груз оказался наиболее крупным за последнее время. Особое внимание при его формировании было уделено оборудованию для местного госпиталя.

«О мужестве врачей, которые на передовой спасают жизни наших ребят, мне рассказал Вице-премьер РТ, наш представитель в Лисичанске и Рубежном Евгений Варакин. Решение было принято. Первым кто вызвался помочь прифронтовому госпиталю была Герой труда России, заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Покровская. Вместе с тренерским штабом сборных команд России и спортсменками Татьяна Николаевна передала медицинское оборудование для хранения крови, шовные материалы, рации и шоколад врачам и бойцам. А также символ нового года, красавица ель с игрушками и гирляндой», - прокомментировала заслуженный тренер России, доверенное лицо, кандидата в президенты РФ Владимира Путина Ольга Павлова.

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