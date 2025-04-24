Подавляющее большинство россиян гордятся историей страны и чтут память о войне

Согласно данным ВЦИОМ, 90% россиян испытывают гордость за историю России, а 98% считают важным сохранять память о Великой Отечественной войне. Об этом заявила эксперт Мария Григорьева на круглом столе «Великая Победа – основа исторической памяти России».

Она отметила, что у 90% опрошенных есть родственники – участники войны, при этом 45% хорошо знают об их судьбах. Победа в Великой Отечественной войне остается самым значимым историческим событием для россиян, а День Победы – важнейшим праздником (68%).

67% респондентов считают эту победу величайшей в истории страны. Историческая память и преемственность поколений занимают второе место в системе ценностей (38%), уступая лишь крепкой семье (57%), пишет РИА Новости.