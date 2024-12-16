Подготовили новогоднюю программу для людей с ОВЗ в Казани

В Казани разработали специальную новогоднюю программу для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом на деловом понедельнике сообщила Айгуль Латыпова, руководитель Дирекции парков и скверов города.

«Инклюзивные мероприятия будут важной частью зимнего досуга в наших парках и скверах. Мы прилагаем усилия, чтобы каждое событие стало доступным для всех жителей, поэтому открытия елок на бульварах улицы Серова и улице Фучика будут сопровождаться переводом на русский жестовый язык и тифлокомментированием», — подчеркнула она.

4 января в Центре семьи «Казан» планируется провести экскурсию для лиц с нарушениями зрения. Участники смогут ознакомиться со зданием «Чаши» и после просмотра короткометражных фильмов с тифлокомментированием.

6 января представители сообщества глухих предложат обучение основам общения на жестовом языке для всех желающих.

8 января в Центре семьи «Казан» состоится танцевальный мастер-класс для людей с физическими ограничениями, который проведут участники театрального проекта «Мон» вместе с хореографом Ильдаром Алекбаевым и аудиохудожницей Региной Рокитянской.

Также 6 и 11 января в павильонах на бульварах «Ак Чечеклер» и на улице Серова состоятся мастер-классы для детей с ментальными особенностями и для взрослых с нарушениями зрения.

Кроме того, впервые в рамках инклюзивной программы в парках и скверах один из мастер-классов по фигурному катанию на катке Черного озера будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.