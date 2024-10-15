Подготовка автомобиля к зимнему сезону для казанцев в среднем обойдется в 16 тысяч рублей

Согласно данным социологического опроса, проведенного экспертами платформы «Авито», многие жители столицы Татарстана завершают подготовительные работы к концу октября.



Среди опрошенных 79% указали, что первоочередной задачей является замена летних шин на зимние. Кроме того, значительное внимание уделяется обновлению жидкости для стеклоомывателя и своевременной замене масла как в двигателе, так и в трансмиссии.



В прошлом году расходы на зимнюю подготовку автомобиля среди казанцев распределились следующим образом: 39% автолюбителей уложились в сумму до 10 тысяч рублей, 30% потратили до 20 тысяч рублей, а 11% респондентов потратились на сумму вплоть до 30 тысяч рублей.