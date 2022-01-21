 Подозреваемому, который похитил и накачал наркотиками челнинского бизнесмена, дали 6,5 лет «строгача»
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Подозреваемому, который похитил и накачал наркотиками челнинского бизнесмена, дали 6,5 лет «строгача»

Потерпевшего накачали наркотиками, забрали документы и похитили 76 млн рублей.

Республика
21 января 2022  08:34
Автор:
Ольга Ильина

Верховный суд Татарстана вынес приговор одному из фигурантов дела о похищении челнинского бизнесмена, которого накачали наркотиками, а позже отобрали бизнес и все деньги. Алексея Кайманова приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима, сообщает «Татар-информ».

Подозреваемый решил сотрудничать со следствием, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке. Всего в этом уголовном деле четверо фигурантов.

Следствие считает, что летом 2017 года Кайманов и его сообщники похитили бизнесмена Вячеслава Утробина – директора компании «Клише», чтобы завладеть его деньгами. Утробина вывезли в Менделеевск, а во время пути его накачали наркотиками, отобрали паспорт и оставили сильно избитым на пустыре.

 Бизнесмена нашли сотрудники полиции, однако его почти на месяц отправили в изолятор за употребление наркотиков. Воспользовавшись отсутствием предпринимателя, Кайманов вклеил в паспорт Утробина свое фото, а позже пришел в налоговую инспекцию и сообщил о собственном увольнении, а на его место предполагался другой человек. После около 76 млн рублей средств фирмы были обналичены сообщниками и самим Каймановым.

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