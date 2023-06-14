 Подростки и молодежь Татарстана смогут бесплатно поехать на летние смены в Болгар
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Подростки и молодежь Татарстана смогут бесплатно поехать на летние смены в Болгар

Смены пройдут в июне-июле для детей и молодежи 12-20 лет.

Республика
14 июня 2023  11:15
Автор:
Шахерезада Курбанова

Подростки и молодежь Татарстана смогут бесплатно поехать на летние смены в Болгар. Об этом сообщают в пресс-службе движения детей и молодежи «Движение первых».

Смена «Форум Первых. Лаборатория Творчества» пройдет с 26 июня по 2 июля.

Основной тематикой смены станет театральное искусство и КВН. Участников ждет полное погружение в направления движения, а также творческие встречи, лекции, мастер-классы и тренинги с лучшими экспертами Татарстана и России, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные мероприятия. 

Принять участие в форуме смогут школьники в возрасте 12-17 лет из всех районов Татарстана.

Для того, чтобы отправиться на «Форум Первых. Лаборатория Творчества», нужно зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф, подать заявку на странице проекта и отправить видеовивизитку о себе и своем желании поучаствовать в мероприятии. 

Смена «Форум Первых. Команда Профессионалов» пройдет с 5 по 9 июля. 

Основной тематикой смены станет развитие детского и молодежного самоуправления, формирование команд в образовательных учреждениях и развитие лидерских компетенций. Участников форума ждет знакомство с направлениями движения, обучение по созданию собственных проектов, тренинги по лидерству, а также спортивная и культурная программы. 

Принять участие в форуме смогут студенты учреждений среднего профессионального образования в возрасте 14-20 лет из всех районов Татарстана. 

Для того, чтобы отправиться на «Форум Первых. Лаборатория Творчества», нужно зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф, подать заявку на странице проекта и отправить видеовивизитку о себе и своем желании поучаствовать в мероприятии. 

Ранее «КВ» сообщали, что на KazanForum лидеры молодежных организаций решили провести первый Международный лагерь для детей.

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