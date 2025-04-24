Подростки в Казани стали чаще болеть гриппом

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Республика
24 апреля 2025  12:26

В Казани резко выросла заболеваемость гриппом среди подростков. По словам главного внештатного специалиста Минздрава РТ по вакцинопрофилактике Дмитрия Лопушова, нынешняя ситуация напоминает эпидемиологическую обстановку 20-летней давности, сообщает «Татарстан-24».

Наибольшее число заражений зафиксировано среди подростков от 15 лет. Болезнь протекает тяжело — с высокой температурой, лихорадкой и осложнениями. Врачи отмечают, что у подростков температура может держаться больше недели.

«Уровень заболеваемости среди подростков пока превышает эпидемический порог, тогда как у младших детей идёт на спад», — пояснил Лопушов.

Обычно всплеск гриппа приходился на ноябрь, но в этом году рост начался в конце января и продолжается до сих пор. Медики связывают это с ослабленным иммунитетом после пандемии COVID-19.

Роспотребнадзор подтверждает рост случаев. Врачи предупреждают: грипп опасен осложнениями, вплоть до летальных исходов.

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