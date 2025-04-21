Подростков сняли с опасного купания у Казанки

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Город
21 апреля 2025  17:46

В Казани инспекторы ГИМС пресекли попытку подростков искупаться в запрещенном месте на реке Казанке. Увидев приближающийся катер, группа молодых людей попыталась скрыться, и сотрудникам пришлось провести профилактическую беседу через громкоговоритель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Нарушителям грозит штраф от 1500 до 2000 рублей. Если среди купающихся окажутся несовершеннолетние, их могут поставить на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Спасатели напоминают, что купание в необорудованных местах опасно для жизни из-за сильного течения, холодной воды и возможного наличия подводных препятствий.

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