Подросток из Казани стал фигурантом дела о терроризме и государственной измене

В Казани подростка обвиняют в участии в террористической организации и государственной измене, сообщает СУ СК России по Республике Татарстан. По версии следствия, юноша вступил в контакт с украинскими террористами и за вознаграждение передавал им информацию.

«Несовершеннолетний будет судим за участие в террористической организации и государственную измену <…> Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения», — указано в telegram-канале СУ СК России по Республике Татарстан.

Согласно информации следствия, в прошлом летом подросток начал сотрудничать с украинской террористической группировкой, используя интернет для передачи сведений о местных предприятиях. За свои действия он получал денежное вознаграждение. Задержание несовершеннолетнего состоялось весной 2024 года благодаря совместным усилиям СУ СК России, УФСБ и МВД по Татарстану. Преступления террористической направленности считаются тяжкими и особо тяжкими, и уголовная ответственность за них предусмотрена с 14 лет.