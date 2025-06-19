Подросток в Казани устроил ДТП после попытки скрыться от ГАИ

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Город
19 июня 2025  17:43

Вечером 18 июня на улице Гудованцева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 15-летнего водителя. Подросток, управлявший автомобилем «Иж» без прав, не справился с управлением, что привело к съезду с проезжей части и опрокидыванию транспортного средства.

По данным ГИА, за полчаса до аварии юноша проигнорировал требование инспекторов остановиться в районе дома №609 СНТ «Кооператор», несмотря на подаваемые сигналы жезлом и свистком. Попытка скрыться закончилась серьезным ДТП.

В результате происшествия несовершеннолетний водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Автомобиль, снятый с учета, помещен на специализированную штрафную стоянку.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося. Особое внимание уделяется выяснению, каким образом подросток получил доступ к транспортному средству.

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