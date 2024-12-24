Подведение итогов года в Татмедиа и награждение сотрудников 2024

В «Татмедиа» завершили подведение итогов 2024 года, проведя масштабное награждение сотрудников, проявивших себя в уходящем году. Церемонию возглавили Айдар Салимгараев, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям, и генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. В числе 72 награжденных сотрудников — работники со всей республики, среди которых обозреватель «Татар-информ» Елена Фенина и редактор Эльза Кузнецова, удостоенные почетных грамот за многолетний труд.

В своем обращении к коллегам Айдар Салимгараев отметил, что рад видеть всех в это утро и подчеркнул позитивные перспективы на будущий год. «Мы завершаем этот год на позитивной ноте. Есть много обнадеживающих начинаний на горизонте. Мы предполагаем улучшить материально-техническую базу и рассмотреть вопросы повышения заработной платы», — сказал он.

Также он упомянул ключевые события грядущего года, такие как выборы Раиса Татарстана и дополнительные выборы депутатов на местах. Салимгараев выразил надежду на активное сотрудничество между городскими изданиями и местными властями: «На вас лежит большая ответственность — работать вместе для решения общих задач», — пожелал он собравшимся.

Руководитель акцентировал внимание на важности демографической политики и призвал к личному участию в этой сфере: «Необходимо не только призывать, но и действовать. Год семьи продолжится, и значимость семейных ценностей возрастет», — отметил он.

Шамиль Садыков подчеркнул, что уходящий год стал одновременно сложным и интересным. Он заверил присутствующих, что следующий год принесет ещё больше вызовов и задач, акцентировав на важности установления прочных связей с местными властями: «Ваш успех напрямую зависит от того, как вы взаимодействуете с администрацией», — добавил генеральный директор.

Салимгараев также подчеркнул, что филиалы получат поддержку для развития интернет-пространства, подчеркнув важность этого в свете проблем с Почтой России. «Мы ожидаем, что федеральные решения касательно Почты России будут приняты, но до тех пор основной акцент будет на интернет-контенте. Уверен, что у вас все получится», — заключил он.