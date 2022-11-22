Дорога в обход Сокуров может появиться раньше, а у Мамадышского тракта в Казани построят две развязки

О рекордном финансировании «дорожных» программ республики сообщил сегодня на брифинге глава Минтранса РТ Фарит Ханифов. За счет федеральных и региональных средств продолжается строительство скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань», а также обходов у Нижнекамска и Набережных Челнов. В рамках государственного частного партнерства строится дорога Шали-Бавлы.

Благодаря программам преображаются дороги Казани. Более того, в исполкоме заявили о готовности проектов развязок, которые смогут разгрузить Мамадышский тракт в столице Татарстана.

«Работы выполнены в рекордных цифрах»

«В текущем году дорожные работы в республике выполнены в рекордных цифрах. Мы подходим к абсолютному рекорду. 193 млрд 883 млн рублей выполнение ожидаем на дорожном строительстве по программам ремонта и реконструкции на территории РТ», – так открыл брифинг посвященный промежуточным итогам Программы дорожных работ Фарит Ханифов.

По его словам, «весомую долю», а именно 126,5 млрд рублей, составили федеральные проекты. Еще 67,5 млрд составляют региональные программы. За их счет на территории РТ продолжается строительства скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» и обходов у Нижнекамска и Набережных Челнов.

В числе крупных проектов года – сроительства скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» и обходов у Нижнекамска и Набережных Челнов. Фото: © скриншот трансляции

В рамках государственного частного партнерства строится дорога Шали – Бавлы протяженностью 145 км дорог. Стоимость проекта оценивается в 143,5 млрд рублей.

По словам начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» Илдара Мингазова проектную документацию реконструкции участка автодороги Казань — Оренбург со строительством обхода села Сокуры сдадут на экспертизу в будущем году.

Проект обхода села Сокуры отдадут на экспертизу в первом квартале будущего года. Фото: © Владимир Васильев

«Он [обход Сокуров] стоит на 2024-2027 года, но мы сформировали программу 5-летнего плана и ожидаем, что будет его сдвижка «справа-налево», как мы говорим, – на 2023 год перенесется. У нас в планах зайти в экспертизу в первом квартале 2023 года», – сказал Мингазов.

С его слов, протяженность объезда составит примерно 24 км.

«Расширение Мамадышского тракта не планируется, но…»

О том, какие меры планируют предпринять власти Казани в борьбе с пробками на Мамадышском тракте рассказал заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

По его словам, расширять сам Мамадышский тракт власти не станут, проблему заторов помогут снять две новые развязки, одна из которых планируется к строительству на пересечении тракта с улицей Натана Рахлина. Другую намерены построить на пересечении улиц Космонавтов и Патриса Лумумбы.

«Расширение Мамадышского тракта не планируется. Мы сейчас занимаемся проектированием и два проекта уже на выходе. Задержка движения на Мамадышском тракте происходит в большей степени там, где сейчас построили жилые комплексы, где установили светофор – это пересечение ул. Н. Рахлина и Мамадышского тракта», – пояснил Куляжев.

Для оптимизации движения на Мамадышском тракте рассматривается также проектирование шестиполосной дороги по улице Патриса Лумумбы.

«Это неудобный участок, который проходит от старого аэропорта вдоль Советского РОВД и дальше выходит на улицу Космонавтов. Там есть по генплану коридор, забита красная линия, по которой должна пройти широкая шестиполосная дорога. Но самое главное – там должна появиться развязка на пересечении Космонавтов и Патриса Лумумбы», – сказал он.

Спикер уточнил, что к реализации проектов приступят «сразу же» после уточнения источника финансирования.

Сообщил Куляжев и о ходе строительства моста по улице Назарбаева. По его словам, на данный момент полностью разобрано дорожное полотно моста, а подрядные организации ведут забивку свай. Позднее будут возведены опоры моста. Некоторые пролеты моста, по его словам, «уже подготовлены» и привезены в Казань.

Спикер напомнил, что сроки строительства моста сдвинуты с 2024 на 2023 год.

«Не успеваем построить до них дороги, а там уже стоят целые улицы»

По словам спикера, немалая часть жалоб со стороны автолюбителей и пешеходов поступает из-за плохого освещения дорог. Замечания на недостаточную освещенность приходят и от представителей ГИБДД. Проблема связана с быстрыми темпами роста города, отметил Куляжев.

«Порой не успеваем построить до них дороги, а там уже стоят целые улицы», – иронизировал он.

Меж тем, по программе установки дорожного освещения в этом году смонтировано более 2,5 тыс. светильников на 127 улицах жилых массивах города.