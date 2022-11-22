«Подходим к абсолютному рекорду»: на строительство и реконструкцию дорог в РТ вложили почти 194 млрд

В строительство и реконструкцию дорог в Татарстане в текущем году вложили рекордные 193,8 млрд рублей. О промежуточных итогах выполнения дорожных программ сообщил сегодня в ходе брифинга в Кабмине РТ министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов.

«В текущем году дорожные работы в республике выполнены в рекордных цифрах. Мы подходим к абсолютному рекорду. Это конечно же благодаря политике Правительства РФ, политике Правительства и Президента нашей республики. 193 млрд 883 млн рублей выполнение ожидаем на дорожном строительстве по программам ремонта и реконструкции на территории РТ», - сказал министр.

По его словам, «весомую долю», а именно 126,5 млрд рублей составляют федеральные проекты. Еще 67,5 млрд составляют региональные программы.

«Продолжается строительства скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва - Нижний Новгород - Казань». 142 км этой трассы проходит по территории нашей республики, мостовой переход через Волгу 3,3 км. На сегодня план освоения 101 млрд рублей», - отметил он, уточнив, что все работы ведутся по графику.

По данным министра, выполнено 130 км земляного полотна, на 90 км уложено асфальтобетонное покрытия. Ханифов также сообщил о ходе строительства обходов у Нижнекамска и Набережных Челнов.

«Здесь протяженность объекта 81,1 км. Из федерального бюджета в этом году осваивается 5,8 млрд рублей», - сообщил он.

В рамках государственного частного партнерства строится дорога Шали-Бавлы на участке Алексеевск-Альметьевск. Это 145 км дорог, стоимостью 143,5 млрд рублей.