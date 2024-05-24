Подземный переход у Парка Горького готов на 72%

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Город
24 мая 2024  16:36
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани завершаются работы по благоустройству подземного перехода у Парка имени Горького. Об этом стало известно сегодня после визита общественного пространства мэра города Ильсура Метшина. О том, какие преобразования ждут парк — читайте здесь.

Как пишет пресс-служба мэрии, работы по реконструкции перехода выполнены на 72%. Демонтированы старые торговые павильоны, уложено новое гранитное покрытие, ведутся работы по установке видеонаблюдения и усилению освещения.

В марте сообщалось, что работы хотят завершить до 30 июня этого года. В связи с ремонтом, на улицах Николая Ершова и Максима Горького, частично ограничен проезд транспорта. 

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